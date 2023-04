Deel Genk-fans laten zich in Sclessin negatief opmerken (en da's niet voor eerste keer)

Tussen Genk en Standard bestaat er een rivaliteit en die is al jaren aan de gang. Beide ploegen liggen niet zover uit elkaar qua afstand, maar de Genkse fans lieten zich gisteren weer negatief uit over hun verre buren.

"Et les Wallons c'est du caca". Het werd door een deel van de supporters van Genk uit volle borst geroepen. Het was ook duidelijk te horen en het was niet de eerste keer. Maar ze werden er nog niet voor gestraft.

Sclessin reageerde woedend, maar er valt blijkbaar weinig te doen aan de kwetsende spreekkoren. Ook bij Anderlecht, Brugge en Antwerp krijgen ze er sommige kwetsende leuzes niet uit.