Ronny Deila spreekt steile ambities van Standard uit na overwinning tegen Racing Genk

Ronny Deila was heel tevreden na de overwinning tegen Racing Genk. Standard is nu bijna helemaal zeker van de top acht en kan zelfs nog naar de top vier.

Standard was de onderliggende ploeg tegen Racing Genk, maar kon na een halfuur wel profiteren van een mannetje meer bij de blessure van Cuesta. Vijf minuten later scoorde Zinckernagel vanop de stip zijn tweede.

"Het was een heel goede wedstrijd met twee sterke teams op het veld, in een ongelofelijke sfeer. Het is een dag die ik nooit zal vergeten. Het is mooi als je dan ook de drie punten kan pakken", zei Ronny Deila achteraf bij Sporza.

Top vier?

"We speelden een sterke eerste helft en gingen met een verdiende voorsprong de rust in. In de tweede helft voerden zij de druk op en moesten we verdedigen. Het is nu 99 procent zeker dat we de play-offs halen en dat is een groot doel voor ons", zei Deila nog.

Standard pakte nog eens 6 op 6, ook al van oktober geleden. Als alles meezit kan Standard zelfs nog bij de eerst vier eindigen. "We willen Europa in. De top vier? We moeten onze laatste twee wedstrijden winnen en dan is alles mogelijk."