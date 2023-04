KV Kortrijk heeft nog steeds geen zekerheid na flauwe vertoning tegen Eupen

De eerste helft was volledig voor Eupen, maar er werd niet gescoord. De tweede helft was evenwichtig, maar bijzonder flauw. Het duel eindigde dan ook in een 0-0. Voor beide ploegen kan dat echter voldoende zijn om de redding te bewerkstelligen.

Eupen gaat niet degraderen, dat kunnen we u nu al op een blaadje geven. Tegen Anderlecht hadden ze al kansen om minstens een punt te pakken en tegen KV Kortrijk waren ze gewoon doorlopend baas. In de eerste helft overdonderden ze de West-Vlamingen met hun rechttoe-rechtaan-spel. Elk balverlies van KVK werd omgezet in een gevaarlijke counter van Eupen, met Stef Peeters als dirigent. Zo kon Charles-Cook na een klein kwartier scoren na een geweldige individuele actie, maar het doelpunt werd afgekeurd voor een voorafgaande fout van N'Dri. Een terechte tussenkomst van de VAR. © photonews Maar Eupen bleef de gevaarlijkste ploeg met Charles-Cook als kwelduivel van de Kortrijkse defensie. Ook Prevljak had een paar goeie kansen, maar 'Big Smail' heeft het geluk niet aan zijn zijde dit seizoen. De Bosnische spits geraakte maar niet voorbij doelman Vandenberghe. Messaoudi op de lat De tweede helft werd een maat voor niets. Kortrijk kwam iets beter voor de dag, maar het was toch Vandenberghe die de beste save moest doen op een vrije trap van Peeters. Kortrijk verprutste een aantal kansen met Messaoudi in een hoofdrol. Die trof wel eens vol de deklat. Het duel verwaterde en beide ploegen kwamen nog amper tot kansen. Het werd een wedstrijd tussen twee ploegen die een teleurstellend seizoen achter de rug hebben en dat ook duidelijk lieten zien. Eupen heeft nu vier punten voorsprong op Oostende, dat morgenavond zijn laatste troef uitspeelt tegen STVV. KV Kortrijk heeft er nu zeven voor en kan vrij zeker zijn als KVO de wedstrijd in Limburg verliest en ook Essevee straks op het veld van Charleroi kopje onder gaat. Oostende en Zulte Waregem weten wat hen te doen staat...