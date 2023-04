De Mil verrast na winst tegen Seraing: "Had ook geen walk over verwacht"

Dat Club Brugge geen steek zou laten vallen tegen Seraing had iedereen wel zien aankomen. Toch werd het nog een moeizame overwinning voor de regerende landskampioen.

"Ik had geen walk over verwacht", verrast De Mil op de persconferentie na Club Brugge-Seraing. In de aanloop naar de partij verwachtten veel supporters zich net wel aan een klinkende overwinning van hun ploeg om de jacht op de top 4 helemaal in te zetten maar de trainer duidelijk niet.

"We wisten dat ze naar hier zouden komen met een compact blok. Om dat te doorbreken moesten we snel scoren maar dat deden we niet waardoor het alleen maar moeilijker en moeilijker werd. Gelukkg zijn we rustig gebleven, hebben we de 0 gehouden en gewacht tot dat doelpunt viel. Het was wel moeizamer dan verwacht", is De Mil eerlijk.

Efficiëntie

Club Brugge trof driemaal het doelhout waarvan één keer nog bij een 0-0 stand. Kansen afmaken bleek een probleem voor de Bruggelingen zag de trainer. "In onze laatste pass, de 1 tegen 1 én op vlak van efficiëntie moeten we nog stappen maken. Als we in de eerste helft onze kansen afmaken, was het makkelijker geweest."

En nu kan Club Brugge zaterdag naar Gent-Union kijken, hopend dat de Buffalo's punten laten liggen waardoor Club in de top 4 terechtkomt. "Ik zal de wedstrijd utieraard volgen. Maar wij hebben onze job gedaan, nu is het afwachten. Wat er ook gebeurt in Gent zaterdag, het zal zeeker nog niet gedaan zijn", beseft De Mil.