Moeilijk gaat ook, maar Van Bommel verwijt spitsen niets ondanks dat doelpunten van centrale verdediger moeten komen

Vorige week deed Toby Alderweireld het tweemaal. Tegen Cercle Brugge scoorde de kapitein ook een keertje en mocht Antwerp juichen na een own goal. Scorende aanvallers, heeft Antwerp dat nog?

Vincent Janssen loopt nog altijd rond op Antwerp maar was de voorbije weken geblesseerd. Tegen Cercle Brugge maakte hij zijn heroptreden maar halverwege de tweede helft moest Janssen alweer naar de kant. Toen had Antwerp nog steeds niet gescoord.

"Als je de kansen van de wedstrijden tegen Cercle, Zulte en Charleroi optelt, kom je aan 15-20 goede kansen. Dan kan je niemand verwijten dat er niet gescoord wordt. En zeker niet de voorlinie of wingers want zij zorgen er wel voor dat die kansen er komen", oordeelt Mark Van Bommel.

Cercle = extreem moeilijk

"En", gaat hij verder. "Cercle Brugge is een extreem moeilijke tegenstander. Ze zeten veel druk, zijn voorin variabel met drie spitsen of één spits... Die eerste helt speelden we heel goed en moesten we ook enkele keren scoren maar komen we 0-1 achter. Zoals tegen Charleroi en Zulte Waregem moet je dan geduldig zijn en uiteindelijk worden we dan ook wel terecht beloond."

Niet voor de eerste keer was het Toby Alderweireld die zijn ploeg over de streep trok. "Janssen was niet blij dat hij niet kon trappen omdat hij op de bank zat. En doe het maar, 5 minuten voor het einde een strafschop trappen. Ik ben blij dat hij onze aanvoerder is. Hij geeft ervaring aan heel het team"', is Van Bommel lovend.

"Je kan discussiëren of het wel een penalty was. Maar dat we deze wedstrijd winnend afsluiten, zegt wel iets over de groep."