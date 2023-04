Frank De Bleeckere over penalty voor Antwerp: "Daar houdt men heel weinig rekening mee"

Cercle Brugge was niet te spreken over de wedstrijdleiding afgelopen weekend. Het kreeg een strafschop tegen die niemand gezien had.

In het duel tussen Royal Antwerp FC en Cercle Brugge kreeg Thibo Somers de bal tegen de arm, maar niemand in het stadion had dat gezien. De VAR wel en na het bekijken van de beelden werd een strafschop toegekend, tot grote woede van Cercle Brugge.

Frank De Bleeckere begrijpt alvast dat er veel discussie is, vooral omdat niemand het gezien had. Ook de scheidsrechter van dienst niet. “Je moet ook weten hoe men tewerk gaat bij de VAR. Bij elke situatie gaat men luidop nadenken over wat er gebeurt”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “In deze fase zal er sprake zijn geweest van een possible handball. Erik Lambrechts heeft gezien dat deze in het strafschopgebied was en riep Bram Van Driessche daarom naar het scherm.”

Toch vinden heel wat mensen deze handsbal veel te licht om een strafschop toe te kennen. “Ikzelf was ook aan het kijken naar de beelden. In het begin dacht ik ook ‘Oei, wat is dit hier’. Maar als je de fase meerdere keren bekijkt, dan kan je zien dat de uitgestoken arm de oorzaak is van de VAR-interventie. De positie van de arm is altijd belangrijk. De arm gaat hier naar de bal, onvrijwillig waarschijnlijk, maar daar houdt men heel weinig rekening mee.”