Miron Muslic niet te spreken over penaltyfase: "Onze doelen worden al weken systematisch verwoest'

Cercle Brugge kwam op voorsprong op het veld van Antwerp maar keert toch met 0 punten opnieuw naar West-Vlaanderen. De vereniging verloor uiteindelijk na een discutabele penaltyfase.

"Mijn team is al weken op fantastische wijze aan het strijden voor de top 8. Maar die strijd wordt systematisch verowst door beslissingen van de wedstrijdleiding. Niemand kan de regels nog volgen en na verloop van tijd veroest het ook nog eens onze sport", gaat Muslic stevig van leer na de wedstrijd tegen Antwerp.

De Oostenrijkse trainer van Cercle Brugge insinueert bovendien dat Cercle Brugge zelfs bewust uit de play offs gehouden wordt. "Wil je een duidelijke penalty zien? Kijk dan naar Anderlecht-Westerlo, daar werd een duidelijke strafschop niet gegeven voor Westerlo."

"Het is misschien wel goed dat er elke week discussie zijn zodat de scheidsrechters kunnen zien dat er echt wel in dialoog gegaan moet worden. Buitenspel is rechtlijnig maar bij veel fases is het een kwestie van interpretatie", trad Mark Van Bommel hem licht bij.

Cercle Brugge lijkt twee speeldagen voor het einde de droom om in de top 8 te einidgen bijna te moeten opbergen. Ze staan op amper drie punten van Charleroi maar ook Anderlecht staat nog tussen hen en een achtste plaats in.