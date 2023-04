Thibo Somers trekt van leer tegen scheidsrechters: "Opnieuw een cadeautje voor een topploeg"

Dé fase van Antwerp-Cercle Brugge was ongetwijfeld de penalty die Antwerp kreeg in het slot van de wedstrijd. Het leverde de Great Old de drie punten op, Cercle Brugge bleef gefrustreerd achter.

Thibo Somers stond er het beste bij om de fase te beoordelen aangezien hij de speler was die de bal met de hand raakte. "Ik voel de bal wel tegen mijn arm botsen, maar dat is omdat hij puur tussen ons in komt", geeft Thibo Somers na affluiten toe.

"Ik weet zelfs niet waar de bal op dat moment is en niemand van Antwerp doet teken voor strafschop. Er was totaal geen intentie", verduidelijkt hij. "Het was opnieuw een cadeautje voor de grote ploegen."

Bij Cercle Brugge zien ze stilaan de droom van de top 8 uit hun handen glippen, iets wat ze vooral in de schoenen van de wedstrijdleiding schuiven. "Gisteren in Gent-Union waren er discutabele fases maar kreeg Gent een strafschop."

Het lot van een kleine ploeg

"Voor ons gebeurde er bijna exact hetzelfde in Westerlo-Anderlecht maar kreeg Westerlo geen strafschop. Mocht dat omgekeerd geweest zijn, had Anderlecht sowieso de penalty gekregen. Maar dat is het lot van een kleinere ploeg", reageert hij scherp.

"Nu is 6/6 een must. Dan zal het ook nog moeilijk worden maar we moeten blijven winnen zodat de ploegen boven ons toch nog druk ervaren en ook moeten winnen. Vandaag hadden we nog kansen gehad om te scoren en komen we goed uit de kleedkamer. Als we daar één keer scoren, is het boeken toe", besluit hij.