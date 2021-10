Antwerp wint op een diefje op het veld van Cercle Brugge na penaltydoelpunt van Frey

De bekeruitschakeling tegen Westerlo is met deze wedstrijd niet helemaal gelukt, maar Antwerp pakt wel opnieuw de drie punten na een overwinning tegen Cercle Brugge.

Antwerp had wel wat te bewijzen na de bekerblamage van afgelopen week tegen Westerlo. Met een Europees duel tegen Fenerbahçe in het verschiet in de aankomende week kon The Great Old maar best vertrouwen tanken tegen Cercle Brugge.

Het was echter de thuisploeg die als beste aan de partij begon. Alex Millan wurmde zich voorbij twee Antwerp-verdedigers maar besloot vervolgens op doelman Butez.

De eerste helft stond alleszins niet bol van het doelgevaar. Cercle was lange tijd de betere ploeg maar grote kansen kon het niet bij elkaar voetballen. De bezoekers hadden minstens even veel moeite om een kans bij elkaar te voetballen.

© photonews

VAR-penalty

Over naar de tweede helft dan maar, waar Cercle opnieuw als betere ploeg uit de kleedkamer kwam maar Antwerp regelmatig de evenknie was. Na een contact tussen Utkus en Engels in de 16 moest scheidsrechter D'Hondt echter even naar de beelden komen kijken van de VAR.

Uit die beelden bleek dat Utkus eerst een handbeweging maakte naar de bal voor hij het duel aan ging met Engels en dus ging de bal op de stip. Frey faalde niet, al was de kwaliteit van de penalty ook niet bewonderenswaardig.

© photonews

Cercle moest nog meer dan in het voorbije uur op zoek naar een doelpunt en probeerde dat ook, maar de vereniging had het zeer moeilijk om kansen bij elkaar te voetballen. Een vrije trap van Hotic werd door Butez nog uit de bovenhoek geduwd.

Geen al te vlotte overwinning voor Antwerp maar ze stijgen wel naar de 3e plaats in het klassement met deze nieuwe driepunter. Cercle blijft voorlaatste met 9 punten.