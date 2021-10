Charleroi wacht tot de slotfase om nog drie keer te scoren tegen Eupen

Charleroi heeft de match tegen Eupen gewonnen en klimt daarmee voorlopig naar de derde plaats. Alle doelpunten vielen in de slotfase. Nicholson, Gholizadeh en Van Cleemput zorgden voor de ietwat overdreven uitslag, want het leek heel lang gewoon 0-0 te gaan blijven.

Eupen moest het doen zonder Stef Peeters, toch wel een belangrijke pion in het geheel van Stefan Krämer. De Oostkantonners wilden wel komaf maken met het reeksje van twee nederlagen op rij. Charleroi wou dan weer de bekernederlaag tegen Lommel doorspoelen.

Maar wat we in werkelijkheid kregen te zien, was niet veel soeps. De eerste helft telde drie schoten binnen het kader, maar geen van allen waren het echt gevaarlijke fases. Voor de rest werd er veel geduelleerd, veel gediscussieerd en veel gelopen, maar er was weinig goed voetbal te zien.

© photonews

Charleroi had het betere van het spel, als we daarover mogen spreken, maar deed er weinig mee. We gingen dan ook rusten met een logische brilscore. Charleroi leek te gaan doorduwen begin tweede helft, maar ook dat stormpje ging al snel liggen. En daarna volgde meer van hetzelfde als in de eerste helft: traag en inspiratieloos voetbal.

Wel werden we ineens opgeschrikt - ja, letterlijk - omdat er een kans voor Eupen uit de lucht viel. Déom bediende Prevljak, maar die geraakte niet voorbij Koffi. We schrijven minuut 63 en dat was de beste mogelijkheid van de wedstrijd.

Het verslag van de match was al zo goed als geschreven, want we geloofden niet in een doelpunt. Daar hadden ze ons ook weinig reden voor gegeven. Maar ineens sloeg Charleroi toch toe. Gholizadeh wered in het straatje gestuurd, maar zijn poging werd nog geweerd. De tot dan toe ongelukkige Nicholson stond echter op de goeie plaats om zijn achtste van het seizoen binnen te duwen en Charleroi de winst te bezorgen. Gholizadeh en Van Cleemput maakten er even later zelfs nog 3-0 van.