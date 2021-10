Eupen voelt zich bestolen: "Het was een scheidsrechterlijke fout!"

Eupen verloor zaterdag zwaar van Charleroi. Maar de stand zei niet alles. Charleroi moest heel lang wachten op het eerste doelpunt en om dat doelpunt was heel wat te doen bij Eupen.

Coach Krämer kreeg zelfs geel omdat hij zwaar protesteerde. Maar bij Eupen leefde het gevoel dat ze bestolen waren. "Ik ben heel erg ontgoocheld. Ik denk dat we 80 minuten lang echt een goede partij spelen en geen kansen weggeven. Maar dan gebeurt er een scheidsrechterlijke fout, want de eerste goal komt voort uit een inworp die eigenlijk voor ons was", aldus Jens Cools.

Uiteindelijk werd het nog 3-0. "Na die goal keken we te veel vooruit en vallen die andere goals te makkelijk. Met Prevljak kregen we de grootste kans, als die binnenging, wou ik het nog wel eens zien."