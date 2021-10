Vierde zege op rij! Union opnieuw op kop na zege in Ghelamco Arena; baalavond voor AA Gent

Union klimt opnieuw naar de leiding na een vierde zege op rij. De promovendus toonde zich erg efficiënt in de eerste periode, terwijl de Buffalo's tot drie keer toe het doelkader op hun weg vonden. Odjidja miste bovendien een strafschop. Na de pauze acteerde een slordig AA Gent onder niveau.

"Cijfers zeggen niet alles", zei Vanhaezebrouck vorige week na de clean sheet tegen Racing Genk. Wel, die quote was ook van toepassing op de 0-2-ruststand zondagavond. Union zat meteen op rozen: Undav glipte door de buitenspelval en bediende maatje Vanzeir, die glijdend Bolat verschalkte.

Drie keer doelkader

Het was nochtans Gent dat vanaf de eerste minuut de regie in handen nam. Na de vroege domper gingen de Buffalo's verwoed op zoek naar de gelijkmaker. Tissoudali knalde op de paal, wat later stuitte de dribbelkont op de prima uitgekomen Moris. Op het halfuur klom Ngadeu hoger dan alles en iedereen, maar de staalharde kopbal van de Kameroener spatte uiteen op de dwarsligger. Gebrek aan efficiëntie, en een portie geluk.

Union door het oog van de naald, tot twee keer toe. Nog hadden de Brusselaars hun lesje niet geleerd. Kandouss ging klungelen, waarna Van Der Heyden de bal ongelukkig met de hand beroerde in de zestien meter. Visser werd door de VAR naar het scherm geroepen: elfmeter. Odjidja, al lang geen strafschopspecialist meer te noemen, knalde staalhard rechtdoor. Via de lat verdween het leer over doel. Gent en strafschoppen, het blijft een dingetje.

Ook Union kreeg zijn strafschop in de eerste helft, na hands van Okumu. De Keniaan kreeg een zetje van Burgess, maar Visser wees resoluut naar de stip. Teuma nam zijn verantwoordelijkheid en kende meer succes dan zijn Gentse collega-aanvoerder: 0-2, een wel erg gevleide voorsprong voor de promovendus.

Inspiratieloos AA Gent

De Buffalo's voerden de druk meteen op na de koffie. Moris schudde een goede redding uit zijn mouwen op een volley van Kums. Voor het overige puurden de Buffalo's erg weinig uit het vele balbezit. Te veel afval in het spel, voorin werd Depoitre amper gevonden. Aanvoerder Odjidja leek helemaal het noorden kwijt en leed balverlies na balverlies, tot ergernis van de thuisaanhang.

De verwachte stormloop van AA Gent bleef uit, Union overleefde eenvoudig het slothalfuur. De ingevallen Castro-Montes probeerde het nog met een pegel, maar Moris duwde het leer via de bovenkant van de lat over. En dus mocht de promovendus opnieuw vieren. Na dertien speeldagen staat Union alleen op kop in de Jupiler Pro League. Wie had dat durven denken voor aanvang van de competitie?