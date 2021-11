Vanhaezebrouck ziet aanvaller in slotfase uitvallen tegen Union: "Had net zijn oude niveau teruggevonden"

AA Gent liep zondagavond averij op tegen een uitgekookt Union. Niet alleen kwam er een einde aan de goede reeks van de Buffalo's. In de slotfase strompelde Laurent Depoitre geblesseerd naar de kant. "Ik hou mijn hart vast", aldus Hein Vanhaezebrouck.

De sterke spits vocht verbeten duels uit met Burgess en Kandouss, maar kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. In de slotfase werd Lolo naar de kant gehaald voor Ilombe Mboyo.

"Ik hou mijn hart vast... Laurent kreeg een tik net boven de knie. Hopelijk is dit niet te erg, want Depoitre is een van de redenen dat we terug boven water zijn gekomen. Hij had net zijn oude niveau teruggevonden", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Het wordt hoe dan ook een race tegen de klok voor de Gentse medische staf en Laurent Depoitre. Komende donderdag ontvangt AA Gent op speeldag 4 van de Conference League Partizan Belgrado, zondag moeten de Buffalo's op bezoek bij Seraing.