Dante Vanzeir weigert ambities te verleggen: "Misschien komt onze moeilijke periode er nog aan"

Dante Vanzeir had zondag in de Ghelamco Arena zeven minuten nodig om zijn negende van het seizoen binnen te glijden. Het sprookje van de Limburger en Union blijft maar duren.

Toch had Union het niet onder markt in Gent. "Het was een heel moeilijke match", zuchtte de aanvaller. "Zij hadden erg veel balbezit en kregen veel kansen. Wij waren dan weer erg efficiënt en konden op de juiste momenten scoren. Daardoor konden we in de tweede helft de match makkelijker controleren. We hebben het volwassen uitgespeeld", aldus Vanzeir.

Net als coach Felice Mazzu weigerde ook Dante Vanzeir de ambities te verleggen. "We zullen blijven proberen om voor verrassingen te zorgen. Al beseffen we dat ook wij misschien nog wel geconfronteerd worden met een moeilijke periode. Zeker in die wintermaanden kan er heel wat gebeuren."

"We genieten van elke wedstrijd, maar ook niet té lang. Want ook de volgende wedstrijd willen we opnieuw winnen", besluit Vanzeir, die het zaterdag met Union in eigen huis zal opnemen tegen Charleroi.