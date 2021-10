Beerschot schudt zijn thuiscomplex helemaal van zich af

Operatie redding is begonnen op het Kiel. Dankzij een doelpunt van Holzhauser en twee van invaller Noubissi wint Beerschot met 3-0 van Seraing.

Beide ploegen waren dringend op zoek naar doelpunten en punten. Dan weet je wat je moest doen als Beerschot en Seraing zijnde.

1ste helft

De wedstrijd bleef lang in evenwicht met halve kansen langs beide kansen. Na 13 minuten kreeg Mikautadze een goede kans met het hoofd maar Vanhamel bracht redding. In de herneming ging de bal naast. Beerschot kwam direct met de reactie en trok ook de partij naar zich toe. Tot tweemaal toe Holzhauser en Dom kregen een kans maar de bal ging steeds naast of over.

In de 23ste minuut onderschepte Holzhauser de bal bij doelman Dietsch. De jonge doelman van Seraing blunderde en Holzhauser profiteerde. De 1-0 stond op het bord en zo scoorde Beerschot zijn eerste doelpunt in eigen huis van het nieuwe seizoen.

Beerschot trok het laken naar zich toe en kreeg in het slot van de eerste helft nog een prima kans via Vaca maar zijn schot werd gekeerd door Dietsch.

2de helft

Beerschot kwam het gevaarlijkste uit de kleedkamer en kreeg via Dom, Shankland en Caicedo twee goede kansen maar kon zijn voorsprong niet uitdiepen. Geleidelijk trok Seraing meer en meer het laken naar zich toe. Al waren de beste kansen wel voor Beerschot te noteren.

In de 76ste minuut viel Noubissi in. De aanvaller kreeg eerst nog een fluitconcert over zich heen van een deel van de Beerschotsupporters maar nadien gingen de handen snel op elkaar. Twee minuten later zorgde hij met een lange dribbel en een hard schot voor de bevrijdende 2-0. Drie minuten later was Noubissi daar weer. Een gelijkaardige actie en weer met een kanonskogel zette hij de 3-0 op het bord.

In het slot van de partij kreeg Holzhauser de kans om de voorsprong nog verder uit te diepen maar zijn penalty werd gestopt door Dietsch.

Beerschot had het niet altijd gemakkelijk tegen Seraing dat met momenten goed voetbal bracht, maar de beste kansen waren voor Beerschot. Zij konden ook hun kansen omzetten in doelpunten en zo is die eerste overwinning van dit seizoen een feit.