Gouden invalbeurt levert de Man van de Match op voor Marius Noubissi van Beerschot

Lange tijd leek het erop dat Raphael Holzhauser de man van de match ging pakken. Tot in de laatste 20 minuten Marius Noubissi de hele wedstrijd naar zijn hand zette.

Het was eindelijk terug de oude Raphael Holzhauser bij Beerschot. Scoren, verdelen en zijn hoekschoppen en vrije trappen waren weer gevaarlijk. Eindelijk kan hij zich terug uitleven tussen het middenveld en de aanval dankzij het harde werk van de middenvelders achter hem.

Toch gaat de man van de match naar één van de invallers. Namelijk Marius Noubissi en daar zijn een aantal redenen voor.

Allereerst de moment dat hij ging invallen kreeg hij van een deel van de Beerschot aanhang een striemend fluitconcert. Nadien werd Shankland luid toegezongen (Noubissi was voor hem ingevallen) en tot slot deelt hij al een heel seizoen in de malaise waar Beerschot inzit of inzat. Dat laatste gaan we de komende speeldagen te weten komen.

Dankzij zijn invalbeurt brak de partij helemaal open. Hij bracht de stand op 2-0 en nog geen paar minuten later zette hij de kers op de taart met de 3-0. Zo schudde hij zijn eigen problemen en deze van zijn club helemaal van zich af.

'Operatie Redding' dat mag je nu omvormen naar 'Plan Noubissi'.