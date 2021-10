Holzhauser is weer beslissend voor Beerschot: "Maar het belangrijkste is en blijft dat we wonnen"

Wil de echte Raphael Holzhauser even opstaan? Dat heeft hij afgelopen week gedaan. Niemand was zo beslissend als de middenvelder van Beerschot de voorbije drie wedstrijden.

Raphael Holzhauser kreeg verscheidene kansen om te scoren en uiteindelijk kwam hij 'maar' tot één doelpunt. Het waren zware weken voor de middenvelder die vorig seizoen de drijvende kracht kracht was van Beerschot. Vorig week moest hij zelfs op de bank plaatsnemen. Een plek dat hij niet gewoon is bij Beerschot. “Dat ik op Anderlecht op de bank startte, was een tactische keuze van de trainer”, verklaarde Holzhauser. “Achteraf bekeken draaide het niet eens slecht uit. In de week voor Anderlecht had ik wat kleine pijntjes. Nu voel ik me opnieuw beter.

Holzhauser wordt ook weer terug beslissend voor Beerschot. Hij strooit met doelpunten en assists te afgelopen drie wedstrijden. "Op Anderlecht zorgde ik als invaller voor een assist, in de beker kwamen er woensdag een goal en twee assists bij en nu dus opnieuw een goal en een assist. Da’s natuurlijk altijd leuk. Maar het belangrijkste is en blijft dat we wonnen.”