Raphael Holzhauser gelooft er weer helemaal in bij Beerschot

Het was wachten tot de 13de wedstrijd van dit seizoen in de Jupiler Pro League maar eindelijk is het zover, Beerschot heeft zijn eerste zege binnen door Seraing met 3-0 opzij te zetten. Na de wedstrijd reageerde Raphael Holzhauser op de wedstrijd en zijn eigen prestatie.

“Ik vond ons echt goed spelen. Jongens als Caicedo, Vaca en Shankland lieten zien dat ze een meerwaarde kunnen zijn. Verder zie je alsmaar beter de hand van de trainer. Als we zo blijven verder doen, is er absoluut nog veel mogelijk", zei een blije Holzhauser.

“We gaven amper kansen weg en voetbalden er zelf meer dan voldoende kansen bij mekaar. Zelf had ik ook nog meer kunnen scoren. In de eerste helft werd ik twee keer goed diep gestuurd, maar schoot ik naast. En in blessuretijd miste ik een strafschop. Dat Marius Noubissi me bij de 2-0 eigenlijk ook altijd had moeten aanspelen in plaats van zijn eigen kans te gaan? Ach, als hij scoort, is er geen probleem. De bal ging binnen en dus ben ik happy.”