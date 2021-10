Eindelijk hoorden de fans van Beerschot de nieuwe goaltune

Eindelijk was het zover in het Olympisch Stadion in Antwerpen, de nieuwe goaltune was te horen. Dit zelfs tot driemaal toe en bijna een vierde keer.

Beerschot kon nog tot zaterdagavond niet scoren in eigen huis. De nieuwe goaltune stond al vanaf begin augustus klaar maar tot op heden vergaarde deze alleen maar stof. Dankzij de 3-0 zege tegen Seraing was het zelfs tot driemaal toe te horen. Indien Holzhauser zijn penalty had gescoord hadden de fans er zelfs een vierde maal van kunnen genieten. De nieuwe goaltune heeft nog wel niet de weg gevonden naar de harten van alle fans. Logisch ook want de vreugde was zo groot bij elk doelpunt dat het lied even op de achtergrond verdween. Hopelijk voor de fans van Beerschot gaan ze dit nog veel te horen krijgen dit seizoen. Het nummer zelf dat heet Chase The Sun en is een remix van Planet Funk. d