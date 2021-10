Javier Torrente zag waar het keerpunt lag dat Beerschot nodig had om te winnen tegen Seraing

Javier Torrente was een tevreden trainer na de winst van zijn Beerschot tegen Seraing. Hij zag de afgelopen weken al de positieve evolutie en weet waar het keerpunt lag dat zijn ploeg nodig had.

"Ik ben blij voor de spelers, de supporters en heel de staf eromheen", opende Javier Torrente de persconferentie. "Vooral de manier hoe dat iedereen gewerkt heeft en zich geëvolueerd hebben de laatste weken. De ploeg had tijd nodig om te leren hoe ik wil werken en het spelsysteem. In de wedstrijd tegen KV Mechelen (1-0 verlies) zag je al een andere ploeg op het veld staan. De vorige wedstrijd tegen Anderlecht zal ik ook al veel positieve zaken. Deze lijn hebben we nu doorgetrokken en gekoppeld aan een resultaat."

Javier Torrente zag welke wedstrijd de ploeg terug vertrouwen gaf: "De wedstrijd in de beker heeft voor een verschil gezorgd in de kleedkamer en dit hebben we vandaag terug gezien op het veld. Ze speelden met vertrouwen, hoog druk zetten en durfden risico's te nemen. Ik ben heel blij dat we zo een goede wedstrijd hebben gespeeld."