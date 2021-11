Goalgetter komt succesrecept Union uitleggen in Extra Time

Promovendus Union is na dertien speeldagen de leider in de vaderlandse competitie. Het sprookje van Union duurt nu al bijna anderhalf seizoen. Extra Time nodige alvast een van de smaakmakers uit om maandagavond bij te schuiven aan tafel.

Dante Vanzeir scoorde al 31 keer in 41 officiële wedstrijden in het Union-shirt. De 23-jarige Limburger is vanavond te gast in Extra Time, de voetbaltalkshow op Canvas.

Naast Vanzeir ontvangen Frank Raes en Filip Joos nog twee analisten, Peter Vandenbempt en Franky Van der Elst.

Felice Mazzu vertelde zondagavond na de zege in de Ghelamco Arena dat de redding de doelstelling blijft van Union. Benieuwd of Dante Vanzeir daar hetzelfde over denkt.