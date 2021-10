Standard toont vechtlust, maar kan ook tegen Kortrijk de drie punten niet in huis houden

Standard en Kortrijk hebben er een intens duel van gemaakt op Sclessin. De fans dropen ontgoocheld af achteraf, al was er wel beterschap in de tweede helft. De repercussies voor de stand? Klein.

Standard kon met een overwinning naast KV Kortrijk komen en wilde zich dus ook tonen aan het al een tijdje kritische publiek. Ook de aanstelling van nieuwe coach Luka Elsner - overgekomen van Kortrijk, dat daardoor onder voorbehoud speelde - veranderde daar weinig aan.

De coach bracht Cimirot en Sissako tussen de lijnen in de plaats van Rafia en de niet klaargeraakte Al-Dakhil, bij de bezoekers slechts een wissel in vergelijking met vorige week: bij de Kerels kwam Fixelles in de plaats van de geschorste Palaversa.

Wie spektakel had verwacht? Die kwam enigszins bedrogen uit. De eerste helft was behoudens een kansje van Gueye - van de lijn gered door Dussenne - en wat kansjes via Klauss en een redding van Ilic op Nkounkou in het slot erg teleurstellend te noemen.

De bezoekers hadden wel werkkracht getoond en de nodige teamspirit, meer dan een gelaten en slordig Standard in ieder geval. Een feestje was het allerminst dus, hoog tijd om tijdens de rust dus het betere werk van Natalia in de kleedkamer door de boxen te laten schallen?

Pas dan komt er - zoals menigeen wel weet - namelijk écht ambiance in een keet, zeker in een keet als Sclessin die op dat moment toch eigenlijk net als de vorige weken op apegapen lag. En het rendeerde ook meteen voor de Kerels uit West-Vlaanderen: Gueye met een goede kopbal, Moreno kon de rebound van kortbij binnen werken.

Kortrijk wilde doorpakken en kreeg ook de nodige kansen op de 0-2, maar wrong die allemaal de nek om. En daarna begonnen ze zich enigszins zegezeker steeds meer terug te trekken, alsof ze al dachten dat ze als overwinnaars uit de match zouden komen.

Dan hadden ze beter twee keer nagedacht, want onder meer door de inbreng van Carcela begon Standard wat meer te draaien. Een hakje van hem leverde een panklare assist op voor die andere invaller Bokadi en zo de gelijkmaker: 1-1.

Kortrijk ging het punt verdedigen, Carcela bracht Klauss nog eens in stelling en de Rouches gingen nadrukkelijk op zoek naar de winning goal. Die kwam er echter niet meer en met de puntendeling schiet Standard eigenlijk weinig op.