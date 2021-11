Komen Rouches dan toch met geld over de brug? "Standard en Kortrijk hebben akkoord over verhuis van Luka Elsner"

Standard en KV Kortrijk hebben de strijdbijl begraven. En misschien nog belangrijker: Luka Elsner mag gewoon op de bank van de Luikenaren blijven zitten.

KV Kortrijk had namelijk juridische stappen genomen tegen Standard en Luka Elsner. De Kerels waren er niet over de spreken dat de coach zijn contract in het Guldensporenstadion éénzijdig had opgezegd om zo naar de Vurige Stede te verhuizen.

De plooien werden afgelopen weekend (KVK nam het op tegen de Rouches, nvdr.) gladgestreken. "De directies van beide clubs hebben hun onenigheid besproken. Het gesprek moest de situatue kalmeren. Standard en Kortrijk zijn dan ook verheugd dat er een akkoord is gevonden die een einde zal brengen aan de huidige procedures."