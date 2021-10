Geest is uit de fles: Genk zorgt in Waregem voor spookachtige Halloween-match met acht goals

Op Halloween kan de geest al eens uit de fles komen. Of kunnen doden uit de dood herrijzen. Dan weet je dat ook in het voetbal gekke dingen kunnen gebeuren. Het was niet anders in Zulte Waregem - KRC Genk.

Zulte Waregem had vorige week de rug weten te rechten tegen KV Mechelen, nadat het ook tegen Antwerp al van een achterstand helemaal was teruggekomen in de vorige thuiswedstrijd. En dus had Francky Dury weinig reden tot al te veel morren aan zijn ploeg, met Kutesa en Dompé in steun van Vossen en Gano.

Bongonda op de bank

John van den Brom bracht met Paintsil en Thorstvedt twee nieuwe namen tussen de lijnen in vergelijking met vorige week - Bongonda werd zo tegen zijn ex-ploeg op de bank gezet. De bekerzege had deugd gedaan, maar na de slechte resultaten in de competitie en Europa was het tijd om nog eens te winnen en zo vertrouwen te tanken.

In het eerste kwartier leek de thuisploeg echter goed te willen meespelen met de bezoekers. En toen was het plots 0-1: Munoz kreeg veel te veel ruimte op rechts en Ito kon de rest doen. Een euvel dat we daarna nog meermaals zouden te zien gaan krijgen.

De linkerflank van Essevee kreunde bijwijlen enorm hard, al te vaak werden spelers losgelaten en zo kwam er veel vrijheid voor de Limburgers. Thorstvedt profiteerde vlak voor de rust en na de koffie werd de match in vijf minuten helemaal beslist.

Zombie Apocalyps

Onuachu, Heynen en Lucumi maakten er na 53 minuten al 0-5 van voor KRC Genk, dat zo helemaal opnieuw onder de mensen is gekomen - al moet gezegd dat er hier en daar verdedigd werd door Essevee met de snelheid van de betere zombie.

De 1-5 van Vossen was knap, de voorzet van Dompé een doekje voor het bloeden en een extra puntje voor het assistenklassement. Net als de 2-5 van Kutesa. Maar het was ook niet meer dan dat: zelfs drie laagjes make-up van de betere artieste maakte de gapende wonde er niet minder om.

Dat de fans zich opnieuw roerden tegen Dury al evenmin. Heynen maakte er nog 2-6 van, de thuisfans begonnen cynisch mee te applaudisseren. Een ontluisterende namiddag voor de thuisploeg, bij de bezoekers is de geest uit de fles. Het kan spoken op Halloween.