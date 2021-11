Vossen en Dury likken wonden: "9 goals, maar moeten collectief verdedigen" en "Tanker zal wel draaien, maar ..."

Jelle Vossen zit al aan negen goals, Zinho Gano aan zeven stuks en Jean-Luc Dompé is assistenkoning van de Jupiler Pro League. Toch draait het bij momenten van geen meter voor Essevee.

"Ik scoor mijn negende doelpunt, Zinho heeft er al zeven gemaakt, maar toch staan we pas vierde laatste in de stand", aldus Jelle Vossen na de 2-6 nederlaag tegen KRC Genk. "Als ploeg gaan we daar dringend iets moeten aan doen."

"We krijgen te makkelijk en teveel doelpunten binnen, al wil ik niet wijzen naar een doelman of een verdediger of wat dan ook. Neen, we moeten collectief beginnen verdedigen en hard werken om dit te boven te komen, al was er na de 4 op 6 tegen Antwerp en Mechelen veel vertrouwen."

Tanker

"Eens we het blok verlaten, slikken we veel te snel en veel te makkelijk goals", besefte ook Francky Dury in de perszaal van de Elindus Arena. "Dat doet pijn, nadat we in een iets betere periode waren gekomen tegen Mechelen en Antwerp."

Toch geeft Dury de moed zeker nog niet op: "We hebben in het verleden nog voor zo’n situaties gestaan, de tanker zal wel draaien, maar het zal zo snel mogelijk moeten gebeuren."