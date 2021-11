Topschutter vindt eindelijk weg naar doel terug: "Hij is altijd blijven lachen, zelfs toen hij zichzelf zocht"

Een Man van de Match kiezen na Zulte Waregem - KRC Genk is niet makkelijk, want voorin draaide het héél erg goed bij de Limburgers. Ito, Thorstvedt, Heynen en ook Onuachu waren van belang voor hun team.

"Eindelijk hebben we nog eens een goede teamprestatie neergezet. Het was een totaalprestatie van iedereen", vond Thorstvedt.

Hij scoorde zelf ook en deed toen zijn hand voor de mond: "Dat was geen speciaal gebaar, ik was gewoon blij dat ik scoorde en ik had het niet verwacht."

Blijft altijd lachen

Om vervolgens ook over een van de andere goalgetters te praten: "Paul Onuachu is heel belangrijk voor ons. Het is goed dat hij kon scoren, want zelfs in momenten dat het minder ging bleef hij altijd lachen. Hij zocht zichzelf wat, hopelijk heeft hij zich nu opnieuw teruggevonden."

Een gevoel dat ook leefde bij Bryan Heynen: "Het is heel belangrijk voor hem om nog eens de weg naar doel te vinden. Dat zal goed zijn voor zijn vertrouwen."