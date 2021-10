Vossen en Dury likken wonden na zware nederlaag tegen KRC Genk: "Dan is het game over" en "Hadden nochtans vertrouwen getankt"

Zulte Waregem ging in eigen huis met de billen bloot tegen KRC Genk. Na de wedstrijd waren Jelle Vossen en Francky Dury dan ook niet tevreden met de gang van zaken.

Vossen scoorde op knappe wijze de 1-5, maar dat was niet meer dan een doekje voor het bloeden. "Ja, het is een voetnoot. Als je zes goals slikt in eigen huis, dan kan je niet tevreden zijn. Dit is onaanvaardbaar, we weten dat", aldus de speler na het duel tegen zijn ex-club.

"We hadden vooraf een goed gevoel na de bekerzege en de 4 op 6 tegen Antwerp en Mechelen en wilden dat nu ook laten zien, maar in de eerste helft stuiten we op de kwaliteit van Genk. We wilden de rug rechten, maar in tien minuten is de match dan helemaal gespeeld. We geloofden nochtans dat er nog iets mogelijk was."

Dan is het game over tegen een team als Genk

"We hebben niet scherp verdedigd op de rechterkant van Genk en de eerste goal viel te makkelijk, het doelpunt voor rust heeft ons heel veel pijn gedaan", besefte ook Francky Dury.

"We waren niet slecht begonnen en wilden in de tweede helft de rug rechten. Dan vallen er drie goals in heel korte tijd in het vierde kwartier ... Dan is het game over tegen een team als Genk. Hebben nog gevochten en geprobeerd, maar terugkeren naar een resultaat lukte niet meer."