Plots draait Genk weer wél helemaal: "Niet alles koek én ei, maar ..." en "Leuk dat we nu zelf ook scoren op corners"

KRC Genk ging ferm winnen op bezoek bij Zulte Waregem en haalde het uiteindelijk met 2-6. En dus waren coach John van den Brom en kapitein Bryan Heynen tevreden mensen achteraf.

Bryan Heynen kon zelf ook twee keer scoren tegen Zulte Waregem en was zo ook een van de drijvende krachten achter de 2-6 zege in de Elindus Arena. "Scoren is altijd leuk. Het is ook belangrijk voor het vertrouwen dat ook Onuachu wist te scoren."

"We hebben de focus gelegd op de stilstaande fases. Het is goed dat we nu op zo'n fases ook offensief zelf kunnen scoren. Plots valt dan ook alles binnen, na een moeilijke periode wilden we de lijn van de bekerzege doortrekken in de competitie. Dat is gelukt."

Vertrouwen

Een gevoel dat ook leefde bij coach John van den Brom: "Ons vertrouwen zat op het nulpunt een tijdje terug, maar we wilden onze manier van spelen blijven hanteren. Als het loopt, dan kan het ook heel mooi zijn."

"Het was een heel belangrijke match voor ons, zeker na woensdag in de Beker. Niet alles is nu plots koek en ei, maar als ploeg zijn we volwassen blijven spelen en dan zijn we tot veel in staat. Natuurlijk zijn er ook mindere punten, maar als je zes keer scoort moet je blij zijn."