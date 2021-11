Dury reageert na nieuw boegeroep van enkele fans, Van den Brom neemt het voor hem op: "Staat van dienst van geen belang" en "Respectloos"

Het regende pijpenstelen in Waregem en Francky Dury kwam na de 0-5 achterstand opnieuw in het oog van de storm terecht van een aantal supporters uit de harde kern achter het doel. Hij reageerde achteraf rustig, zijn collega John van den Brom nam het voor hem op.

"Als coach draag je verantwoordelijkheid", beseft Francky Dury. "Het maakt nu niet uit of ik boos ben op de spelers of op mezelf, we moeten er samen uitkomen."

"Fans die ontgoocheld zijn na een 2-6 thuisnederlaag of na een pandoering in Seraing? Ik kan dat plaatsen. Dat is logisch en dat moet kunnen, zolang het met respect kan. Mijn staat van dienst? Die heeft op dit moment geen belang. Misschien zijn we in het verleden verwend geweest, nu moeten we focussen op dit momentum in dit seizoen."

Snap de situatie waarin Francky nu zit

Collega John van den Brom zat enkele weken geleden zelf nog in de hoek waar de klappen vielen: "Het is het risico van het vak als trainer", klonk het het bij hem. "Ik kan begrijpen hoe Francky zich nu voelt. We zitten beiden al lang in het vak."

"Dat je als coach wordt bekeken op de resultaten is altijd zo, maar het is wel respectloos naar de mens Dury toe. Hij weet wel wat er moet gebeuren en je kan er maar uitgeraken als er vertrouwen is van iedereen: spelers, staf, maar ook de supporters. Dat heb je nodig om de rug te rechten."