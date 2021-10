KV Mechelen (voorlopig) tweede: Malinwa bibbert wel nog in Oostende na 0-3-voorsprong

KV Mechelen leek op een makkelijke zege af te stevenen in Oostende. Twee goals voor rust, eentje net erna. Boeken toe? Nee, Oostende knokte zich nog naar 2-3 en maakte er nog tien spannende minuten van voor Hairemans het helemaal afmaakte. Maar met 16 op 18 staat KVM ineens wel tweede.

De match begon met een kwartier vertraging omdat de supportersbussen van KV Mechelen nog in de file stonden. En daar konden ze bij KV Oostende niet mee lachen. Misschien hadden ze wel gelijk en waren ze al half in slaap gesukkeld tijdens dat extra kwartiertje, want 't was niet echt om aan te zien bij de thuisploeg.

Oostende heel zwak

Coach Alexander Blessin gaf vooraf aan dat Makhtar Gueye wat last had en die werd dus op de bank gelaten. Kvasina mocht starten. Nu deed die het wel goed tegen Onhaye, maar KV Mechelen is toch een ander paar mouwen. Oostende kwam er in de eerste helft voetballend niet aan te pas. Ze kregen de bal niet vooraan en met Gueye heb je toch een beweeglijkere spits, die de bal op zo'n moment kan komen halen.

© photonews

Maar soit, 't moet eigenlijk over KV Mechelen gaan, duidelijk de betere ploeg. Er ging heel wat meer dreiging vanuit. Storm en Mrabti zorgden voor heel wat schade op de flanken en centraal had Fortes het moeilijk met duracellkonijn Cuypers. Het was diezelfde Cuypers die de score opende na enorm knullig en slecht wegwerken van Fortes en Storm vond zijn spits meteen.

Cuypers, Storm en Mrabti

En Malinwa ging door. Weer Storm met de fantastische voorzet tussen doelman en verdediging en aan de tweede paal ramde Mrabti de 0-2 binnen. Bij de rust durfden we al bijna wedden dat de wedstrijd in een definitieve plooi lag. Zo slecht was KVO die eerste 45 minuten. Veel afval en amper combinaties in het spel...

Ondanks een dubbele wissel - Gueye en Bätzner kwamen erop - was er ook geen beterschap te bespeuren. Vijf minuten na de rust stond het al 0-3. De rechterflank van KVO werd makkelijk opgerold en Cuypers bediende Mrabti aan de tweede paal. Mechelen op weg naar een heel rustige avond.

Maar kijk, met Gueye in de ploeg is Oostende ineens heel wat gevaarlijker. De Senegalees maakte er 1-3 van en tien minuten voor tijd kopte Jäkel de 2-3 tegen de netten. Maar het was invaller Hairemans die KV Mechelen zekerheid gaf. Prachtig afgewerkt. Drie punten en de reeks van de Kakkers gaat door!