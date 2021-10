Storm fier op zijn ploeg: "Ik hoop dat deze reeks zal blijven duren"

Gisteren opende KV Mechelen de dertiende speeldag op het veld van Oostende. De bezoekers wonnen de wedstrijd relatief eenvoudig met 2-4.

Mechelen is een hele knappe reeks aan het neerzetten. De Kakkers zijn voor de zevende wedstrijd op rij ongeslagen. Hun laatste nederlaag dateert van 12 september tegen Anderlecht. Daar ging Mechelen 7-2 de boot in, maar sindsdien verloren ze dus niet meer. "Het is bevredigend om te zien. Ik denk dat we vandaag echt verdienden om deze wedstrijd te winnen. Wij probeerden echt mooi voetbal te spelen, terwijl KV Oostende meer rekende op de lange ballen. We zijn een hele knappe reeks aan het neerzetten, ik hoop dat het zal blijven duren", zei Nikola Storm na het laatste fluitsignaal.

"Waarom het in de tweede helft weer zo moeilijk was? Als je op een knullige manier op het einde van de wedstrijd nog een doelpunt weggeeft, weet je dat ze alles zullen geven om gelijk te maken. Uiteindelijk is het goed dat Geoffke (Hairemans) het heeft kunnen afmaken", concludeerde de Mechelse vleugelspeler.