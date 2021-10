Bij Oostende beseffen ze: "Als je 70 van de 90 minuten dramatisch speelt, kan je geen matchen winnen"

KV Mechelen kwam op het veld van Oostende wel heel makkelijk 0-3 voor. Ze moesten er niet eens heel veel moeite voor doen. Dat zagen ze ook vanop de Oostendse bank. Invaller Robbie D'Haese kon het nog bijna mee helpen keren.

"Over de hele wedstrijd moeten we toegeven dat KV Mechelen de betere ploeg was", zei hij. "Nu moeten we iets rechtzetten, want zo'n vertoning als vandaag, dat kan niet. We komen wel nog terug tot 3-2, maar dan geven we het weer weg. Als je 70 minuten dramatisch speelt, dan kan je ook geen matchen winnen."

Tijdens de rust kregen ze al een bolwassing van Alexander Blessin en ook na de match bleek die niet al te best gezind. "Die vroege vervangingen tonen ook aan dat het niet goed zat. De invallers hebben wel nog iets bijgebracht en na de 3-1 werden we wakker. Van de 90 minuten kunnen we echter maar 20 minuten pressen. Da's toch raar. Altijd als er iets van druk is, lukt het niet meer. De trainer heeft ons ook wakker geschud om vol naar Leuven te gaan."