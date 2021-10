KVO-coach Blessin trekt aan alarmbel: "Als dit blijft duren, spelen we tegen degradatie"

"Iedereen moet eens voor de spiegel gaan staan. 't Is dankzij de coach dat we al 17 punten hebben..." Dat waren de woorden van Brecht Capon na de match. Bij Oostende zitten ze met zorgen omwille van het spelpeil én de resultaten. Alexander Blessin trekt aan de alarmbel.

Blessin weet dat hij niet de kwaliteit van vorig seizoen tot zijn beschikking heeft, maar eerder in het seizoen kon KV Oostende dat wel compenseren met werkkracht en een collectief blok. Daarvan is nu niets meer te zien. "We hebben het hier over de basis van het voetbal en dat zag ik gewoon niet", zei een duidelijk ontgoochelde Blessin.

"De wissels hebben gelukkig wat meer kwaliteit gebracht en dan heb ik opnieuw een team gezien. Voordien was het 45 minuten verschrikkelijk zwak. Het lijkt er altijd op alsof ze wachten tot ik enkele wissels doorvoer. We moeten dit echt snel oppikken of we spelen tegen de degradatie."

De doelpunten werden ook in cadeauverpakking aangeboden. "Op elke positie schoten we te kort. Ja, ik moet zo hard zijn nu, want het was van iedereen veel te weinig. We hebben minder kwaliteit dan vorig seizoen, maar dan moet je er wel voor knokken. Dat zag ik niet. Mechelen was doorlopend beter."