Vrancken zat toch nog even te bibberen: "Maar er was maar één team dat echt wou voetballen"

Wouter Vrancken dacht zich na 50 minuten rustig op zijn stoel te kunnen gaan zetten, maar het werd toch nog even spannend in Oostende. Zijn wissels zorgden echter voor zekerheid.

KV Mechelen had echter niet meer in de problemen mogen komen na een 0-3. "We hebben hen zelf in de wedstrijd laten komen. We wisten dat ze met die twee grote jongens (Kvasina en Gueye) ballen in het strafschopgebied gingen gooien. Dan moet je geconcentreerd blijven, maar we maakten toch enkele foutjes. Dat gaf hen dan weer energie."

Uiteindelijk zorgde invaller Hairemans voor de verdiende 2-4. "Dat was toch een grote ontlading, want we verdienden die zege echt. Er was maar één team dat wou voetballen. Maar ik kan zeker niet klagen over de ingesteldheid bij mijn team. Het draait goed en we blijven punten pakken. De manier van voetballen en de mentaliteit zit goed."