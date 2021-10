Club Brugge op kop van het klassement, Bas Dost gevierde man met twee doelpunten

Club Brugge nam verdiend de drie punten mee op bezoek bij STVV. Bas Dost, die een basisplaats kreeg, scoorde binnen de minuut. Halfweg de eerste periode lukte Bauer de erg gevleide gelijkmaker. In een veel mindere tweede helft kroonde Dost zich met zijn tweede van de avond tot matchwinnaar.

Brugse blitzstart

Bas Dost liet zich in de bekerwedstrijd tegen Deinze in positieve zin opmerken. "Hij zal nog wel vaker speelgelegenheid krijgen", zei Clement vrijdag tijdens zijn perspraatje. De Nederlander mocht zowaar nog eens in de basis starten in de competitie, Charles De Ketelaere week uit naar de linkerflank. En de keuze van Clement reageerde onmiddellijk. Na welgeteld 40 seconden stond Dost klaar om de prima actie van Lang af te ronden: 0-1. Ideale start met een midweekwedstrijd tegen Manchester City in het verschiet.

Wat volgde, was twintig minuten eenrichtingsverkeer. Dost trof de paal, ook Vormer en Balanta gingen op zoek naar de tweede Brugse treffer. STVV holde achter de feiten aan, Club Brugge maakt indruk met bewegingsvoetbal.

STVV tegen de gang van het spel

STVV kreunde twintig minuten lang onder de Brugse druk. Toen Brüls een vrije trap mocht nemen, waren de Kanaries allang blij dat ze even konden ademen. Bij Club kregen ze de bal niet weg, Robert Bauer liet Simon Mignolet kansloos: 1-1, op een diefje heet dat dan. En zelfs dat was een understatement. Club Brugge moest even bekomen van de verrassende gelijkmaker.

Meteen na de pauze dwong Hara Mignolet tot een goede parade, maar het was opnieuw Bas Dost die voor een vroeg doelpunt tekende. Sobol met de voorzet, de boomlange Nederlander kopte het leer met veel gevoel in de verste hoek: 1-2, en of dit Dost deugd zal doen.

STVV rechtte de rug na de nieuwe domper, maar kon nauwelijks kansen creëren. Enkel via stilstaande fases konden de Kanaries de neus aan het venster steken. Brüls probeerde het met een verrassende vrije trap, niet veel later kopte Hashioka te centraal na een hoekschop.

Club Brugge, dat de voet dan al lang van het gaspedaal had gehaald, kwam niet meer in problemen. Clement en co komen voor minstens één dag aan de leiding van het klassement.