Noa Lang pakt vijfde gele kaart en mist Standard: "Hij keek echt uit naar die wedstrijd"

Noa Lang bediende zijn landgenoot Bas Dost perfect in de openingsminuut. Lang voelde zich als een vis in het water op het kunstgras van STVV, maar scoren lukte hem andermaal niet. De Nederlandse internationaal staat nu al zes competitiewedstrijden droog.

Club hield drie punten over aan de trip naar STVV, maar liep toch enige averij op. Zo pakte Noa Lang op Stayen zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Lang haalde in de slotfase Koita onderuit, ref Van Driessche twijfelde niet en toonde de gele kaart. Hierdoor zal Lang volgende week geschorst moeten toekijken in de thuiswedstrijd tegen Standard.

"Noa is ontgoocheld, en ik begrijp hem ook", aldus Philippe Clement na afloop. "In de eerste helft werden er veel overtredingen gemaakt, maar werden er geen kaarten uitgedeeld. In de tweede helft was bijna elke overtreding meteen goed voor een kaart. Noa wist maar al te goed dat hij op vier gele kaarten stond. En hij kende de kalender. Hij keek echt uit naar die wedstrijd tegen Standard, dus ja, het is een grote teleurstelling voor hem."