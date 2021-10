Steve De Ridder moet meerdere erkennen in Club Brugge: "Scherper verdedigen om tegen dit Club resultaat te halen"

STVV zag sterretjes in de openingsfase. Na de gelijkmaker deed STVV wat het kon, maar de vroege treffer van Bas Dost in de tweede helft sneed de Kanaries de adem af. Op enkele stilstaande fases na kon STVV Mignolet niet verontrusten.

Steve De Ridder was na afloop dan ook eerlijk in zijn analyse. "Club Brugge behaalde hier een verdiende zege. We hebben ons best gedaan, maar er zat niet meer in voor ons vanavond. Al hadden die twee tegendoelpunt niet moeten vallen... Als we tegen dit Club Brugge een resultaat willen halen, dan moeten we gewoon scherper verdedigen."

"In de tweede helft probeerden we hoger druk te zetten en dan zag je toch dat ze het daar moeilijk mee hadden. Bovendien keepte Mignolet goed op enkele stilstaande fases van ons", besluit Steve De Ridder.

Door de nieuwe nederlaag zakt STVV weer wat verder weg in het klassement. De ploeg van Bernd Hollerbach puurde amper twee punten uit haar laatste vier competitiewedstrijden. Ook aan het bekeravontuur kwam eerder deze week al een einde, na een 3-2-nederlaag (na verlengingen) tegen Seraing.