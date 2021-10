Bas Dost geniet volop van eerste competitiegoals sinds juli: "Gas blijven geven als je uit de boot valt, dat is de kunst"

Zijn laatste competitiedoelpunt dateerde van eind juli. Zaterdag was Bas Dost op Stayen twee keer trefzeker. De ervaren spits genoot zienderogen van de speelgelegenheid en was meteen beslissend voor Club Brugge.

"Ik ben heel blij dat ik mocht starten", glunderde de 32-jarige Nederlander na afloop. "Ik moet een pluim geven voor mijn teamgenoten, zij hebben me ontzettend vaak gezocht. Het is dankzij hen dat ik heel gevaarlijk kon worden en twee heerlijke goals kon maken. Ik blij dat de ballen er zo lekker in zaten. De jongens weten wat mijn kwaliteiten zijn, ik denk dat ik wel vier of vijf perfecte ballen heb gekregen. Zo is het echt leuk voetballen."

De voorbije weken moest Bas Dost, die toch de nodige adelbrieven kan voorleggen, meer dan hem lief was toekijken vanaf de invallersbank. De Nederlander bewees in die moeiljike periode dat hij op en top prof is. "Het is de kunst om gas te blijven geven als je uit de boot valt. Ik mocht in de beker starten en vandaag opnieuw. Dan doe je gewoon je stinkende best."

De matchwinnaar werd na afloop toebezongen door de meegereisde Brugse fans. De boomlange spits genoot met volle teugen van de aandacht. "Ja, dit is schitterend. Ik heb drie maanden heel weinig gespeeld. Ik ben natuurlijk voor een paar centen hierheen gehaald, dus wordt er een en ander verwacht van je. Dus ja, het doet toch wel wat dat die mensen dan toch achter mij zijn blijven staan", besluit Bas Dost, die eerder deze week tegen Deinze ook al twee keer raak trof.

