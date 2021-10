Philippe Clement: "Onze beste helft van het seizoen, maar..."

Club Brugge klaarde de altijd lastige klus bij STVV. Vooral in de eerste twintig minuten toonde de landskampioen een ongekende dominantie. Na de koffie ging de voet van het gaspedaal, maar een matuur Club Brugge trok de drie punten verdiend over de streep.

Hierdoor springt Club Brugge over Union naar de kop van het klassement. Al kunnen de Brusselaars zondagavond opnieuw haasje-over met blauw-zwart mits winst in de Ghelamco Arena.

Phlippe Clement, die het tijdens de wedstrijd geregeld aan de stok had met vierde ref Dierick, was na afloop een tevreden coach. "Ik ben heel blij met deze drie belangrijke punten. STVV heeft het de voorbije weken toch enkele topclubs erg moeilijk gemaakt."

"Ik ben erg tevreden over onze eerste helft, wat de beste helft van het seizoen was. We scoorden ontzettend snel. Toch zijn er ook twee negatieve zaken. Ten eerste moesten we bij rust altijd met 0-3 of 0-4 aan de leiding staan. Ten tweede slikken we nog een doelpunt. Ook in de tweede helft konden we snel scoren. Daarna vond ik dat we te veel gefocust hebben op het verdedigen van onze voorsprong in plaats van offensief voetbal te blijven spelen. Maar globaal gezien ben ik tevreden", besluit de coach van Club Brugge.