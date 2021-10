Het spookte in het Astridpark: Van Crombrugge houdt een punt thuis voor Anderlecht na onwaarschijnlijke match

Wat een match! En wat een pijnlijk begin voor Anderlecht, dat twee doelpunten cadeau gaf. Zirkzee milderde voor rust, maar toen Murillo rood kreeg, werd het moeilijk. Maar uiteindelijk deed de Nederlander nogmaals wat hij moest doen: scoren. En in de slotfase pakte Van Crombrugge een penalty.

Anderlecht vierde twee evenementen zondag: Halloween en opendeurdag. Het eerste kwartier van de match leek alvast op een horrorverhaal voor de Brusselaars. Na een kwartier stond er al 0-2 op het scorebord na twee schoolvoorbeelden van desastreus verdedigen.

Pijnlijk verdedigen

Na zes minuten liet Gomez een specialist als Mercier de bal aannemen, kijken en voorzetten. Centraal stond daar dan Sory Kaba, de man in vorm, helemaal ongedekt - waar was Harwood-Bellis? - die maar hoefde te kiezen waar hij het leer binnenkopte. De uitvoering van 'Nightmare in het Lotto Park' ging door en Maertens mocht met de bal aan de voet oprukken. Hij schoot in de verste hoek binnen.

En dan mis je bij dit Anderlecht toch nog steeds iemand die zegt: 'Kom mannen, we gaan eens doorduwen'. Je ziet meer paniek in de ogen dan rust, meer nervositeit dan gedrevenheid. OHL werd nog verschillende keren gevaarlijk, terwijl bij paars-wit het telkens misliep in de zestien. Ait El Hadj was een spookverschijning. Alles mislukte bij het jonge talent tot... vijf minuten voor rust.

Rood Murillo

Ineens stuurde hij Gomez diep en die behield het overzicht. In plaats van blind voor te zetten, legde hij terug op Zirkzee, die van op de rand van de zestien scoorde. De goal van de hoop voor de thuisploeg. Ze kwamen ook veel beter uit de kleedkamer en waren constant op de helft van OHL te vinden. De kansen kwamen ook.

Hoedt werkte er zelfs eentje af, maar die werd afgekeurd voor een voorafgaande duwfout. Anderlecht leek alle momenten de gelijkmaker te gaan maken tot... het licht uitging bij Murillo. De Panamees gaf in de zestien een elleboog aan Dewaest en moest eraf. Het zag er goed uit voor OHL.

Anderlecht was zelfs met tien beter, maar tot echt grote kansen kwamen ze niet. Ze probeerden allemaal de zestien in te dribbelen, maar daar zat het potdicht. Romo hield Cullen met een kattereflex nog van de gelijkmaker.

En dan moest het allemaal nog komen! Ongelooflijk! Amuzu maakte de actie en Zirkzee trapte de gelijkmaker binnen. Een meer dan verdiend gelijkspel? Ja, maar Ashimeru haalde de bal nog met de hand uit het doel en OHL kreeg een penalty. Van Crombrugge toonde zich daarin de held van Anderlecht, want hij stopte de elfmeter van Kaba. Wat een avond! Zo willen we nog wel matchen zien!