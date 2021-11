Moest penalty in Anderlecht-OHL hernomen worden? "In theorie wel, maar..."

Hendrik Van Crombrugge redde zondag een punt voor Anderlecht door diep in blessuretijd de strafschop van Kaba te stoppen. Maar, verliep wel alles in die fase volgens de regels?

Het antwoord op die vraag is volgens ex-ref Tim Pots duidelijk 'nee'. En toch staat Pots achter de beslissing van ref Vergoote om de strafschop niet te laten hernemen.

"Op het moment dat Kaba trapt, staat Van Crombrugge met een voet voor en een voet achter de doellijn... In theorie moet de strafschop dan hernomen worden", aldus Pots in HLN. "Maar het ging om centimeterwerk, dus het is niet dat Van Crombrugge daar voordeel uit haalde. Ik begrijp dus dat de VAR niet tussenkwam."

Daarnaast waren er ook enkele Anderlecht-spelers die te snel kwamen inlopen in de zestien meter. "Onder hen zelfs Stroeykens, die uiteindelijk de bal zou wegwerken. Ook hier had de VAR volgens de letter van de wet moeten ingrijpen, maar de penalty laten hernemen zou in dit geval een veel discutabelere beslissing zijn geweest. De kranten zouden er vol van staan. Gelukkig heeft het gezond verstand gezegevierd", aldus Pots.