Van Crombrugge eindelijk nog eens de held: "Het gaat altijd over mijn voeten, maar ik ben eerst en vooral doelman hé"

De held van de avond voor Anderlecht werd Hendrik Van Crombrugge. Die redde in de allerlaatste seconden de penalty van Sory Kaba. "Ik ben helemaal leeg na die match", zuchtte de doelman achteraf.

Begrijpelijk. Van Crombrugge had er na een kwartier al twee achter zich zien liggen. "Het zat wat tegen die eerste 20 minuten. En dan kwam er ook nog dat rood. Dit was een match met veel emotie. Met hulp van het publiek en wat adrenaline hebben we gepompt om in de wedstrijd te blijven. En ja, dan is het leuk dat je dat punt nog kan thuishouden."

"Die penalty? Dat gaat automatisch. Ik scherm me af van alle prikkels. Als keeper heb je een mentaal voordeel, want je hebt niks te verliezen. We waren hier ook goed op voorbereid, dus chapeau aan het doelmannencompartiment van Anderlecht. Dat ik ook nog moest tussenkomen op het einde? Daarvoor ben ik hier. Ze spreken dikwijls over mijn voeten, maar ik ben eerst en vooral een doelman hé.”

Tot daar het positieve, want - ondanks heel wat goed aanvallend spel - was het verdedigend opnieuw kaas met gaten bij momenten. "We moeten dringend gaan kijken hoe we in die eerste twintig minuten zo zwak waren als we de bal niet hadden. We gaven veel te veel ruimte weg. We waren gewaarschuwd dat de Leuvense wingbacks tegen hun voet spelen en vaak naar binnen komen, als je dan na 2 minuten al direct een doelkans van één van hen moet incasseren… dan ben je niet bij de les."