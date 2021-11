Doelpuntenmaker tegen Anderlecht was toch verrast: "Nee, zoveel ruimte had ik niet verwacht"

Mathieu Maertens scoorde tegen Anderlecht zijn tweede goal van het seizoen. De middenvelder zag ineens de zee voor hem opengaan.

Maertens kreeg vrije baan van de Anderlecht-verdediging om op te rukken, aan te leggen en in de verste hoek te schieten. "Het was de bedoeling dat we de ruimtes die Anderlecht liet gingen benutten, maar ik had alvast niet verwacht zoveel ruimte te krijgen", lachte hij. "Maar die eerste helft waren we gewoon goed. We vonden een antwoord op het spel van Anderlecht en konden hen pijn doen."

Maar daarna was het minder. Zelfs tegen tien man moest OHL nog achteruit. "Je mag niet vergeten dat dit een elftal is met heel wat kwaliteiten. Maar ja, we hadden slimmer moeten zijn en vooral rustiger aan de bal. Dit gezegd overheerst toch de ontgoocheling, want we hadden hier met drie punten moeten weggaan. Dat Kaba die penalty neemt? Ja, hij nam zijn verantwoordelijkheid. Als een spits de bal opeist, dan moet je daar vertrouwen in hebben."