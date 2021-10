Brys heeft opvallende verklaring voor "ontgoochelend gelijkspel": "Het grote verschil is Corona"

Het was muisstil in de kleedkamer van OH Leuven. Normaal is dat niet het geval nadat je een punt pakt op Anderlecht, maar deze keer was de ontgoocheling te groot. OHL gooide twee punten te grabbel.

Een late gelijkmaker en een gemiste penalty in de laatste minuut, dan heb je wel al eens spijt achteraf. "Hier gaan we lang aan terugdenken, zeker na die eerste helft waarin we bijna alles perfect deden", aldus Brys. "Dit gaat wel even blijven hangen. We hadden het verstandiger moeten doen tegen tien mensen. Maar we gaven hen te veel ruimte en lieten hen voetballen. Zelf deden we dat niet genoeg meer."

En hoe kon dit gebeuren? Na de 0-2 gaven weinig mensen nog een eurocent voor de kansen van Anderlecht. Na de rode kaart voor Murillo nog minder. "Wij hebben tactische fouten gemaakt. Maar het grote verschil is Corona. Er zit weer publiek en dat heeft hen naar voor gestuwd. Hun fans waren geweldig. En het is natuurlijk een erg goed elftal. Ze kunnen voetballen hé. Maar ja, het is godgeklaagd."

Kaba Sory was de man die de penalty miste die hen drie punten had moeten opleveren. "Of hij ermee inzit? Ik hoop het wel. Kijk, ik ga nooit iemand aanvallen die zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar misschien moest hij na een vermoeiende match wel iemand anders laten schieten. Het achtste gelijkspel... Daarmee schiet je niet op hé."