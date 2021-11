Ex-ref niet te spreken over 'professionele' actie Dewaest: "Hopelijk volgt een signaal vanuit de voetbalbond"

Anderlecht-speler Michael Murillo pakte zondag tegen OHL een domme rode kaart na een reactie aan het adres van Sebastien Dewaest. Na afloop zei de ervaren OHL-verdediger vol trots dat hij Murillo provoceerde door hem over het achterwerk te wrijven.

Spreekt dit de reactie goed? Absoluut niet. Toch moeten ook de provocaties strenger aangepakt worden, zo stelt ex-ref Stéphane Breda bij RTBF. "Ik vermoed dat de Geschillencommissie wel rekening zal houden met de verklaringen van Dewaest om de straf van Murillo te verzachten."

"Maar ik hoop van harte dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond met een krachtig signaal op de proppen komt tegen dit soort provocaties. Dit soort gedrag is totaal onethisch en gaat in tegen de geest van de sport. Het gaat hier niet om een voet die blijft hangen na een tackle. Het is gedrag dat gewoon niet thuishoort op een voetbalveld."