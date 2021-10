Domme actie supporter had Anderlecht zuur kunnen opbreken

Anderlecht pakte dankzij de penaltysave van Hendrik Van Crombrugge een punt. Maar voor hetzelfde geld was de strafschop hernomen moeten worden. Waarom? Een supporter gooide een bal richting veld.

Nu had Anderlecht geluk dat de bal niet op het veld terecht kwam, want anders waren de reglementen onverbiddelijk geweest en moest de strafschop hernomen worden. De bal belandde in het zijnet en bij OHL hadden ze zelfs niets gemerkt. "Ik heb de beelden nog niet gezien", zei Marc Brys. "Maar dit is nieuw voor mij. Kaba zal er wel niet te veel last van gehad hebben, want hij zei er niets over."