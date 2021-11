Ex-ref Gumienny heeft lof voor ref in Anderlecht-OHL: "Heeft boel onder controle, zonder gekke stoten uit te halen"

Anderlecht-OHL stond bol van de bizarre fases, maar ref Jasper Vergoote hield het hoofd boven water. Ex-ref en analist Serge Gumienny zag hem ook een goeie prestatie neerzetten.

Gumienny vond de beslissing om de penalty van OHL niet te laten hernemen correct. "Zoals u weet, kwam die niet over de lijn en moest die niet hernomen worden. De misser van Kaba bleef dus gehandhaafd", zegt hij in HBvL.

“Laat mij dan maar eens lovend zijn over een jonge arbiter. Jasper Vergoote had ik in de bekermatch tussen Westerlo en Antwerp al bezig gezien en nu vond ik hem in Anderlecht - OH Leuven ook sterk. Hij heeft een goede uitstraling en laat zien dat hij de boel onder controle heeft, zonder daarvoor gekke stoten uit te halen.”