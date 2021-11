Op zoek naar de oorzaken van de defensieve problemen van Anderlecht: "Het moet opnieuw onze sterkte worden"

Anderlecht is een enigma geworden. De Brusselaars kunnen aan de bal van het beste laten zien dat er in België te bewonderen is, maar zijn defensief zo enorm kwetsbaar. Nochtans was dat vorig seizoen hun sterk punt, vooral in de tweede seizoenshelft. Wij gingen op zoek naar de werkpunten.

Viermansachterhoede

Anderlecht neemt meer risico's dan vorig seizoen. De twee backs staan bijzonder hoog en daardoor is er ook veel ruimte in hun rug. De twee centrale verdedigers - Hoedt en Harwood-Bellis - moeten veel hulp gaan bieden op de flanken waardoor ze centraal dan weer kwetsbaarder worden.

Daarnaast zijn er ook nog de groeipijnen, die tegen OHL duidelijk werden vastgesteld. Sergio Gomez is nog geen echte linksback. De Spanjaard had altijd de voorzet van Mercier op Sory Kaba er moeten proberen uithalen. In diezelfde fase verliest Harwood-Bellis zijn tegenstander even uit het oog. Ook het gebrek aan communicatie viel daarbij op, want Murillo had zijn kompaan altijd moeten verwittigen dat er gevaar dreigde in zijn rug.

Taakverdeling centraal middenveld

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Cullen en Olsson nog niet helemaal op elkaar ingespeeld zijn. De twee moeten de opkomende middenvelders oppikken, maar Mathieu Maertens kreeg zondag een boulevard waar zelfs een vrachtwagen zonder problemen had kunnen doorrijden. Olsson stapte echter uit op De Norre, die al gedekt werd door Murillo en Cullen sloot niet aan. Zo zijn er nog fases geweest dit seizoen, maar die liepen niet altijd falikant af. Zelfs La Louvière kon er zo een paar keer door voetballen.

Het probleem is ook dat Cullen en Olsson een heel groot gebied moeten bestrijken. Als ze dan eens hulp moeten bieden op de flank komt er enorm veel ruimte vrij centraal als de twee pockets niet mee afzakken. Kwestie van organisatie dus.

Anderlecht heeft op dit moment slechts de zevende beste verdediging van 1A. "Het moet opnieuw onze sterkte worden, zoals vorig seizoen", meent Kompany. "Maar dat is organisatorisch werk."

Aanvallender

't Is leuk om naar te kijken als Anderlecht de bal heeft. Er speelt veel volk voor de bal. Dat is heel anders dan vorig seizoen, toen de backs amper de middenlijn over kwamen. Er staan vier puur aanvallende spelers op het veld, plus nog twee overlappende wingbacks. Bij balverlies wordt er dus een grote discipline gevraagd om snel weer in positie te staan.

Vincent Kompany haalde het dit seizoen al verschillende keren aan: dat zijn de basisprincipes. Als er één of twee 'vergeten' die verdedigende rol op te nemen, komt Anderlecht in de problemen. "Ik kan de oorzaak van die tegengoals herleiden naar heel wat vroeger dan de goal zelf", zei Kompany gisteren nog. Daarmee bedoelde hij ook het gebrek aan druk dat zijn aanvallers op dat moment zetten bij de opbouw van OHL.