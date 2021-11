Kompany moet oplossing vinden voor Anderlecht, dat heel goed aan de bal is: "Maar er is ook structuur, organisatie en vasthouden aan je principes"

Hebt u ook het gevoel bij dit Anderlecht dat ze eigenlijk veel beter spelen dan dat hun klassement aangeeft? Ze staan zesde, maar kunnen aan de bal voor heel wat schade zorgen. Het grote probleem is wel nog hun organisatie. "Maar daar valt aan te werken", vindt Vincent Kompany.

Ook tegen OH Leuven - en zelfs met tien man - kon Anderlecht een geweldige druk ontwikkelen. 't Is als ze de bal niet hebben, dat het misgaat. "Dat klopt. Aan de bal waren we de hele match goed, ook met tien", knikte Kompany. "Veel beweging en veel gevaar. Maar als OHL de bal had, werden we veel te makkelijk uitgespeeld. En zo krijg je chaos en problemen. Positief was de aanval, negatief het collectief verdedigen."

Want inderdaad, je kan niemand individueel gaan aanspreken, want soms staan ze zo uit verband dat je een boulevard krijgt, zoals Mathieu Maertens bij het tweede doelpunt. "Ik kan niemand iets verwijten qua inzet en passie. Maar je hebt ook structuur, organisatie en vasthouden aan je principes. Begin tweede helft waren we het Anderlecht dat we moeten zijn, maar dat veranderde weer na de rode kaart."

"Kijk, vorig jaar deze tijd waren we defensief ook nog niet zo sterk. Ik kan genoeg wedstrijden opnoemen. Maar we werden dat wel. Aan dat aspect moeten we nog werken en dat gaan we ook doen. Volgende week mogen we die fouten al niet meer maken!"