Murillo liet zich vangen door Dewaest die "over zijn billen wreef", Kompany bijzonder kwaad

Amir Murillo liet zich vangen door de gepokte en gemazelde Sebastien Dewaest. Na een provocatie van de verdediger van OH Leuven deelde Murillo een elleboog uit.

Dewaest deed achteraf een opvallende bekentenis. "Ik heb hem geprovoceerd ja", klonk het uit de mond van de centrale verdediger. "Ik heb over zijn billen gewreven om hem uit zijn kot te lokken en hij reageerde erop. Dat hoort ook bij het spel."

De reactie van de Panamese rechtsachter werd wel niet gesmaakt door zijn coach, die liet uitschijnen dat er consequenties aan zullen vasthangen. "Het is onacceptabel om zo een rode kaart te pakken", zei een streng ogende Kompany. "Er gebeurt veel tijdens een match, maar je moet op elk moment binnen een bepaalde grens blijven. Dat Dewaest zei dat hij over zijn billen streelde? Dat blijft gelijk. Ik kijk niet naar wat de tegenstander doet. Hier gaat - zonder in detail te treden - over gediscussieerd worden, daar mag je zeker van zijn."